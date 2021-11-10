У маршрутках Миколаєва хочуть підняти вартість проїзду

Водії кажуть, що здорожчало паливо.

До виконавчих органів Миколаївської міської ради почали надходити звернення від фірм-перевізників з проханням розглянути питання про перегляд вартості проїзду в маршрутних таксі Миколаєва.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков, пише Суспільне.

"Декілька є заяв від перевізників про те, що вартість газу зросла ледь не в два рази, і вони починають процедуру звернення щодо перегляду тарифу. Ми будемо переглядати, але наскільки, як, що і чи буде прийнято рішення виконкому ‒ це питання майбутнього", ‒ сказав Віталій Луков.

Зі слів директорки фірми-перевізника "Алан-Техно" Інги Шаповалової, економічно обґрунтовану ціну станом на 10 листопада на підприємстві назвати не можуть, тривають розрахунки.

"Ціни на паливо піднялися, на дизпаливо більше ніж на 12 відсотків, на газ також зросла ціна. Що стосується нашого підприємства, ми готуємо листа до міської ради", ‒ розповіла Інга Шаповалова.

Водій маршрутного таксі №53 (приватний перевізник "МІС") Сергій вважає, що вартість проїзду в Миколаєві слід підвищити.

"Якщо у 2020 році газ коштував 13 гривень, то станом на 10 листопада 2021 року вже 26 грн, а на деяких заправних станціях 30 грн. Це найперше, що нас хвилює. Далі – запчастини на наші авто. Обслуговування транспортного засобу теж здорожчало. В Одесі, наприклад, від 15 вересня проїзд коштує десять гривень. Мінімально треба і у нас таку ціну ставити. Заправити "Газель" коштує приблизно 1 500 грн, ось і порахуйте по сім гривень 18 місць, скільки треба перевезти людей, щоб було вигідно", ‒ розповів Сергій.

Пасажир маршрутного таксі Олександр проти підвищення ціни на маршрутки. З його слів, користуватись приватним маршрутним транспортом буде невигідно, адже зарплати не зростають, на відміну від тарифів та послуг. У випадку ймовірного підвищення тарифу планує користуватися громадським електротранспортом – тролейбусом чи трамваєм.

Нагадаємо, що Кривий Ріг став першим містом в Україні, де проїзд у комунальному транспорті від травня цього року став безкоштовним для усіх містян.

Читайте також:

У Чернівцях під час руху загорілася маршрутка | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання