У деяких містах України зростуть ціни на проїзд: де і наскільки

У деяких містах України зростуть ціни на проїзд: де і наскільки

Йдеться про Одесу, Бердянськ та населені пункти Дніпропетровської області.

У деяких містах України зростуть ціни на проїзд у маршрутках, повідомляє низка інтернет-ЗМІ.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 10 вересня.

Так, в Одесі від 15 вересня пасажирам доведеться платити 10-11 гривень. Наразі вартість проїзду там - 7 гривень. Також здорожчання очікується в Бердянську Запорізької області. Тепер місцеві замість 6 гривень платитимуть 8 гривень. На Дніпропетровщині проїзд збільшиться на 1 гривню. Залежно від дальності маршруту вартість складе від 7 до 9 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кривий Ріг став першим містом в Україні, де проїзд у комунальному транспорті від травня цього року став безкоштовним для усіх містян.

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