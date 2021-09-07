В Одесі здорожчає проїзд у транспорті: наскільки та коли

В Одесі здорожчає проїзд у транспорті: наскільки та коли

Вартість підніметься на три гривні.

Від 15 вересня проїзд в одеських маршрутках зросте в ціні від 7 до 10 гривень.

Як пише видання "Думская", відповідні інформаційні оголошення почали розклеювати в різних маршрутних автобусах, що курсують містом. У мерії підтвердили рішення.

Зазначимо, що про ймовірне підвищення ціни за проїзд в Одесі говорили ще минулої осені, проте ціни за проїзд не підняли.

Наразі ціна становить сім гривень. Вартість проїзду в одеських маршрутках останній раз підняли до семи гривень в січні 2018 року.

Нагадаємо, у багатьох приміських маршрутках Київської області взимку подорожчав проїзд. Від 15 лютого у середньому вартість проїзду зросла на три гривні.

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