В Одессе подорожает проезд в транспорте: насколько и когда

В Одессе подорожает проезд в транспорте: насколько и когда

Стоимость поднимется на три гривны.

С 15 сентября проезд в одесских маршрутках подорожает с 7 до 10 гривен.

Как пишет издание "Думская", соответствующие информационные объявления начали расклеивать в различных маршрутных автобусах, курсирующих по городу. В мэрии подтвердили решение.

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Отметим, что о вероятном повышении цены за проезд в Одессе говорили еще прошлой осенью, однако цены за проезд не подняли.

Сейчас цена составляет семь гривен. Стоимость проезда в одесских маршрутках последний раз подняли до семи гривен в январе 2018 года.

Напомним, во многих пригородных маршрутках Киевской области зимой подорожал проезд. С 15 февраля в среднем стоимость проезда выросла на три гривны.

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