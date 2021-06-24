В Днепре дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

В электротранспорте и автобусах стоимость выросла на две гривны.
В Днепре дорожает проезд в общественном транспорте. В автобусах, маршрутках и электротранспорте стоимость поднимется на две гривны.
Об этом стало известно из решения исполкома.
Так, на всех основных автобусных направлениях города цена за проезд теперь вместо восьми будет стоить 10 гривен. Исключением станут маршруты №77 и №141 — там за проезд придется выложить 13 гривен. А вот проезд в автобусах, курсирующих по маршруту №90, будет стоить 14 гривен.
В свою очередь проезд в трамваях, троллейбусах и метро теперь местным жителям будет обходиться в восемь гривен, вместо прежних шести.
Напомним, что дверь одной из николаевских маршруток упала на пассажира — он поймал ее рукой. Инцидент произошел в маршрутном такси №15, когда мужчина зашел на остановке общественного транспорта "Садовая".