В Днепре дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

В Днепре дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

В электротранспорте и автобусах стоимость выросла на две гривны.

В Днепре дорожает проезд в общественном транспорте. В автобусах, маршрутках и электротранспорте стоимость поднимется на две гривны.

Об этом стало известно из решения исполкома.

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Так, на всех основных автобусных направлениях города цена за проезд теперь вместо восьми будет стоить 10 гривен. Исключением станут маршруты №77 и №141 — там за проезд придется выложить 13 гривен. А вот проезд в автобусах, курсирующих по маршруту №90, будет стоить 14 гривен.

В свою очередь проезд в трамваях, троллейбусах и метро теперь местным жителям будет обходиться в восемь гривен, вместо прежних шести.

Напомним, что дверь одной из николаевских маршруток упала на пассажира — он поймал ее рукой. Инцидент произошел в маршрутном такси №15, когда мужчина зашел на остановке общественного транспорта "Садовая".

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