Обрушение здания в Майами: число пострадавших возросло до 30 человек

Обрушение здания в Майами: число пострадавших возросло до 30 человек

В результате трагедии погиб как минимум один человек.

В рамках масштабной спасательной операции, спасатели продолжают искать тех, кто мог уцелеть в результате обрушения 12-этажного жилого дома в Майами. В результате трагедии погиб, как минимум один человек.

Об этом сообщается на сайте BBC.

Известно, что дом рухнул в ночь на 24 июня. Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании в момент трагедии.

Согласно сообщению от службы пожарной безопасности Майами, к месту происшествия было сразу направлено 80 автомобилей. Полиция также участвует в спасательной операции.

По словам мэра города Серфсайд Чарльза Беркетта, в результате трагедии погиб как минимум один человек и пострадали около тридцати человек. Десять человек были направлены на обследование, двое — госпитализированы.

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