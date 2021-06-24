В ОП назвали имя нового пресс-секретаря Зеленского

В ОП назвали имя нового пресс-секретаря Зеленского

Новым спикером президента станет журналист Сергей Никифоров.

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой своего нового пресс-секретаря. Им станет журналист Сергей Никифоров.

Об этом рассказал "Радио Свободе" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Спикер — Сергей Никифоров. Сейчас — некоторые юридические формальности. Немножко позже будет представлен г-н Сергей", — сказал Подоляк.

По его словам, указ о назначении Никифорова появится в ближайшее время.

Сергей Никифоров работает на телеканале "Украина 24". До этого журналист работал на канале Euronews.

Экс-спикер Зеленского Юлия Мендель ушла с должности в конце апреля этого года и стала советником по международным коммуникациям.

Новости Украины: пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с поста

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