В ОП назвали ім'я нового речника Зеленського

Новим речником президента стане журналіст Сергій Никифоров.
Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатурою свого нового речника. Ним стане журналіст Сергій Никифоров.
Про це розповів "Радіо Свободі" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Речник – Сергій Никифоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трошки пізніше буде представлений пан Сергій", — сказав Подоляк.
За його словами, указ про призначення Никифорова з’явиться найближчим часом.
Сергій Никифоров працює на телеканалі "Україна 24". До цього журналіст працював на каналі Euronews.
Екс-речниця Зеленського Юлія Мендель пішла з посади у кінці квітня цього року і стала радником з міжнародних комунікацій.