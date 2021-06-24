В ОП назвали ім'я нового речника Зеленського

Новим речником президента стане журналіст Сергій Никифоров.

Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатурою свого нового речника. Ним стане журналіст Сергій Никифоров.

Про це розповів "Радіо Свободі" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Речник – Сергій Никифоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трошки пізніше буде представлений пан Сергій", — сказав Подоляк.

За його словами, указ про призначення Никифорова з’явиться найближчим часом.

Сергій Никифоров працює на телеканалі "Україна 24". До цього журналіст працював на каналі Euronews.

Екс-речниця Зеленського Юлія Мендель пішла з посади у кінці квітня цього року і стала радником з міжнародних комунікацій.

Новини України: речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель іде з посади

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