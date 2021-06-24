Фронтмен гурту Blink-182 Марк Гоппус повідомив, що у нього діагностували рак

Фронтмен гурту Blink-182 Марк Гоппус повідомив, що у нього діагностували рак

Артист показав, який має вигляд.

Фронтмен відомого американського панк-рок-гурту Blink-182 Марк Гоппус повідомив, що у нього діагностували рак.

Про це 49-річний вокаліст та басист колективу написав у своїх Instagram-stories. Музикант зазначив, що наразі проходить курс хіміотерапії та зізнався, що йому страшно.

instagram.com/markhoppus

"Протягом останніх трьох місяців я проходжу хіміотерапію через рак. У мене рак. Це - відстій, і мені страшно, але в той же час мені дуже пощастило з приголомшливими лікарями, сім'єю і друзями, які допомагають мені впоратися з цим. Попереду - місяці лікування, але я намагаюся зберігати надію і позитивний настрій. З нетерпінням чекаю моменту, коли позбудуся від раку і побачу вас всіх на концерті. Всіх люблю", – написав Марк.

Також артист додав фото, на якому постав сидячи у кріслі в клініці.

instagram.com/markhoppus

Нагадаємо, у зірки "Друзів" діагностували рак четвертої стадії. Джеймс Тайлер повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання