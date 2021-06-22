У зірки "Друзів" діагностували рак четвертої стадії

Джеймс Тайлер повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Відомий актор, виконавець ролі офіціанта Гантера у серіалі "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер повідомив невтішну новину.

59-річний Тайлер, який не був задіяний у зніманнях нещодавнього спецвипуску, пояснив в ході шоу TODAY, що на це була вагома причина. Актор зізнався, що бореться з раком простати четвертої стадії.

"Я хотів бути частиною цього і спочатку збирався бути з ними... Я був дуже щасливий, що мене запросили. Але я не хотів бентежити, розумієте? Я не хотів говорити: "О, до речі, у Гантера рак", - пояснив Джеймс.

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За його словами, вперше про своє захворювання він дізнався три роки тому під час планового щорічного огляду. Проте вже тоді хвороба почала поширюватися на інші частини тіла, в тому числі на кістки і хребет. Це призвело до паралічу кінцівок.

Після постановки діагнозу актор розпочав гормональну терапію, яка протягом першого року йому допомагала і він сам не відчувавбудь-яких симптомів.

"Все, що мені потрібно було робити, це приймати по таблетці вранці і ввечері. І бум, життя було здебільшого нормальним. Зараз у мене четверта стадія, вражені кістки. Зрештою це мене погубить", - повідомив Тайлер, стан якого значно погіршився під час пандемії.

Наразі Джеймс, у якого паралізована нижня частина тіла, проходить курс хіміотерапії.

"Я усвідомив, наскільки важливий кожен момент, кожен день. Не здавайтесь. Продовжуйте боротися. Тримайтеся і ставте цілі", - закликав актор.

Нагадаємо, не так давно зірки "Друзів" Дженніфер Еністон та Девід Швіммер зізналися, що були закохані одне в одного. Протягом двох сезонів екранна пара мала серйозні романтичні почуття.

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