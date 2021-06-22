У Німеччині провели чемпіонат Європи серед пожежників

Змагання тривали впродовж шести днів

До Гановера з’їжджаються з усієї Європи пожежники. Там проходить міжнародне змагання на найкращого євровогнеборця.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Тут треба найвправніше оминати гідранти, найшвидше бігати з вогнегасником і ще й шлангом за спиною. Незважаючи на літню спеку всі в повному обладунку. Підіймають вантажі на вишку, спускаються, заливають мішені. Правила суворі: не торкнешся ногою принаймні однієї сходинки - штраф на 2 секунди. Не утримаєш обладнання - одразу дискваліфікація.

«Відчуття таке, наче в тебе сорокаградусна лихоманка, але доводиться викладатися на повну», - каже один із учасників.

Не лише гасити пожежу, а й витягати з вогню людей. Волочити на собі доводиться восьмидесятикілограмового манекена. Варто його впустити - вилетиш зі змагань. Тільки після цього, вже чекаючи на оголошення переможця можна розслабитися і випити води. «Пити треба багато, до чотирьох літрів. Заливаю в себе аж поки не відчую, що от-от почне витікати знизу. От тоді знаю, що напився», - каже учасник.

Новини світу: до Гановера з усієї Європи з'їжджаються пожежники на міжнародне змагання

Втомлені під кінець шестиденних змагань усі і люди, і чотирилапі помічники, і члені суддівської команди, яким теж доводиться побігати за учасниками. Кубок переможця цього року їде в Польщу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання