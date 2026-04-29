- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 2 хв
Чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок‑молоді пам’яті П.Р. Поповича: Біла Церква стала ареною для нових чемпіонів
Змагання, що проходили з 19 по 26 квітня 2026 року.
У Білій Церкві з 19 до 26 квітня 2026 року відбувся масштабний Чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок‑молоді, присвячений пам’яті льотчика‑космонавта П.Р. Поповича. Протягом восьми днів у рингу змагались найсильніші молоді боксери з усіх регіонів України - за право виступити на чемпіонат світу в Чорногорії та місце в молодіжній збірній України.
Біла Церква вже давно стала ареною для турніру і цього року приймала його в 40‑му ювілейному форматі, але під керівництвом громадської організації «ВАЖЛИВІ ДІЇ» турнір проводиться вдруге. Організатори забезпечили гідні умови для спортсменів, тренерів і вболівальників.
Змагання, що проходили з 19 по 26 квітня 2026 року, стали не лише спортивним випробуванням, а й важливим символічним проєктом. Турнір носить ім’я видатного земляка Павла Поповича - першого, хто виконав українську пісню в космосі - і це надало заходу особливого історичного та патріотичного звучання. Організатори наголошували: у часи війни питання сили, згуртованості та виховання молоді набувають особливої уваги, а спорт відіграє ключову роль у цьому процесі.
Серед почесних гостей і тих, хто підтримував турнір: чемпіон світу Денис Берінчик, Олександр Гвоздик, музикант Андрій Хливнюк, Герой України Святослав «КАЛИНА» Паламар, Вʼячеслав Шевчук та інші відомі спортсмени й активісти. Урочисте відкриття супроводжувала Злата Огнєвич, яка виконала гімн України; у фіналі на сцені виступили SHUMEI і Skofka.
«Ми робимо цей турнір не вперше - наша мета зростити нове покоління чемпіонів і дати їм можливість показати себе на міжнародній арені. Ці змагання - шанс для молоді, а також можливість сформувати сильну команду для виступу на чемпіонаті світу», - повідомив Вадим Воскобойніков, президент ГО «ВАЖЛИВІ ДІЇ».
Чемпіонат дав можливість виявити найсильніших у кожній категорії та відзначився високою конкуренцією. Федерація та тренерський штаб відзначили загалом високий рівень підготовки спортсменів і їхню готовність до міжнародних стартів. За підсумками чемпіонату сформовано склад молодіжної збірної, яка представить Україну на чемпіонаті світу в Чорногорії.
Повний перелік переможців
Жінки
48 кг — Тюріна Анастасія (Київська)
51 кг — Дудин Діана(Львівська)
54 кг — Макогоненко Кіра (Харківська)
57 кг — Овселян Уляна (Хмельницька)
60 кг — Росецька Вікторія (Хмельницька )
65 кг — Плахова Руслана (Хмельницька )
70 кг — Наливайко Владислава (Полтавська)
75 кг — Онопрієнко Ірина (Сумська)
80 кг — Новікова Софія(Харківська)
85+ кг — Гергель Антоніна ( Дніпропетровська)
Чоловіки
50 кг — Деменко Денис ( Полтавська )
55 кг — Артеменко Сергій ( Київська )
60 кг — Малахов Олександр (Хмельницька)
65 кг — Городинський Ростислав (Рівненська)
70 кг — Кравченко Олександр (Дніпропетровська)
75 кг — Бондаренко Кирило (Харківська)
80 кг — Карайван Тимур(Одеська)
85 кг — Квач Глєб (Хмельницька)
90 кг — Науменко Владислав (м. Київ)
90+ кг — Деркач Володимир (Вінницька)