У Білій Церкві з 19 до 26 квітня 2026 року відбувся масштабний Чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок‑молоді, присвячений пам’яті льотчика‑космонавта П.Р. Поповича. Протягом восьми днів у рингу змагались найсильніші молоді боксери з усіх регіонів України - за право виступити на чемпіонат світу в Чорногорії та місце в молодіжній збірній України.

Біла Церква вже давно стала ареною для турніру і цього року приймала його в 40‑му ювілейному форматі, але під керівництвом громадської організації «ВАЖЛИВІ ДІЇ» турнір проводиться вдруге. Організатори забезпечили гідні умови для спортсменів, тренерів і вболівальників.

Змагання, що проходили з 19 по 26 квітня 2026 року, стали не лише спортивним випробуванням, а й важливим символічним проєктом. Турнір носить ім’я видатного земляка Павла Поповича - першого, хто виконав українську пісню в космосі - і це надало заходу особливого історичного та патріотичного звучання. Організатори наголошували: у часи війни питання сили, згуртованості та виховання молоді набувають особливої уваги, а спорт відіграє ключову роль у цьому процесі.

Серед почесних гостей і тих, хто підтримував турнір: чемпіон світу Денис Берінчик, Олександр Гвоздик, музикант Андрій Хливнюк, Герой України Святослав «КАЛИНА» Паламар, Вʼячеслав Шевчук та інші відомі спортсмени й активісти. Урочисте відкриття супроводжувала Злата Огнєвич, яка виконала гімн України; у фіналі на сцені виступили SHUMEI і Skofka.

«Ми робимо цей турнір не вперше - наша мета зростити нове покоління чемпіонів і дати їм можливість показати себе на міжнародній арені. Ці змагання - шанс для молоді, а також можливість сформувати сильну команду для виступу на чемпіонаті світу», - повідомив Вадим Воскобойніков, президент ГО «ВАЖЛИВІ ДІЇ».

Чемпіонат дав можливість виявити найсильніших у кожній категорії та відзначився високою конкуренцією. Федерація та тренерський штаб відзначили загалом високий рівень підготовки спортсменів і їхню готовність до міжнародних стартів. За підсумками чемпіонату сформовано склад молодіжної збірної, яка представить Україну на чемпіонаті світу в Чорногорії.

Повний перелік переможців

Жінки

48 кг — Тюріна Анастасія (Київська)

51 кг — Дудин Діана(Львівська)

54 кг — Макогоненко Кіра (Харківська)

57 кг — Овселян Уляна (Хмельницька)

60 кг — Росецька Вікторія (Хмельницька )

65 кг — Плахова Руслана (Хмельницька )

70 кг — Наливайко Владислава (Полтавська)

75 кг — Онопрієнко Ірина (Сумська)

80 кг — Новікова Софія(Харківська)

85+ кг — Гергель Антоніна ( Дніпропетровська)

Чоловіки

50 кг — Деменко Денис ( Полтавська )

55 кг — Артеменко Сергій ( Київська )

60 кг — Малахов Олександр (Хмельницька)

65 кг — Городинський Ростислав (Рівненська)

70 кг — Кравченко Олександр (Дніпропетровська)

75 кг — Бондаренко Кирило (Харківська)

80 кг — Карайван Тимур(Одеська)

85 кг — Квач Глєб (Хмельницька)

90 кг — Науменко Владислав (м. Київ)

90+ кг — Деркач Володимир (Вінницька)

