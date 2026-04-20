Українська важкоатлетка стала абсолютною чемпіонкою Європи-2026

Каміла Конотоп / © Associated Press

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2026.

На континентальній першості у грузинському Батумі 25-річна уродженка Харкова тріумфувала у ваговій категорії до 58 кг, здобувши одразу три золоті нагороди: у ривку, поштовху та за сумою двоборства.

Сумарний результат української спортсменки склав 221 кг: 100 кг (ривок) + 121 кг (поштовх).

Євро-2026 з важкої атлетики. Вага до 58 кг (жінки)

1. Каміла Конотоп (Україна) — 100 кг (ривок) + 121 кг (поштовх) = 221 кг (сума)

2. Олександра Грігорян (Вірменія) — 91 кг + 119 кг = 210 кг

3. Ольга Те — 93 кг + 116 кг = 209 кг

Конотоп учетверте в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики. Раніше вона виборювала це звання у 2021, 2023 та 2024 роках.

Загалом у скарбничці збірної України вже сім медалей на Євро-2026 з важкої атлетики.