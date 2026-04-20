"Шахтар" здолав "Полісся" та одноосібно очолив таблицю УПЛ

Донецький "Шахтар" обіграв житомирське "Полісся" в центральному матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0 .

На початку зустрічі "гірники" мали можливість відкривати рахунок — на 12-й хвилині забив Ізакі Сілва, але перед цим був офсайд у Лассіни Траоре, який зробив передачу на бразильця.

Тож перший тайм матчу команди завершили без забитих голів, створивши обмаль небезпечних моментів.

На старті другого тайму "помаранчево-чорні" зуміли вийти вперед — на 56-й хвилині захисник донецької команди Валерій Бондар у воротарському майданчику житомирців вдало підставив коліно після подачі з кутового з правого флангу від Аліссона. Цей гол виявився єдиним і вирішальним у грі.

Це перша в історії перемога "Шахтаря" над "Поліссям" у чемпіонаті України, після двох нічиїх та трьох поразок. Ба більше, "гірники" вперше забили житомирському клубу в УПЛ.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (54 очки) вийшов на перше місце в УПЛ. Підопічні Арди Турана, маючи матч у запасі, випереджають найближчого переслідувача — ЛНЗ — на 3 бали. "Полісся" (46 пунктів) залишилося на третій позиції.

У наступному турі УПЛ "гірники" позмагаються з "Кудрівкою", а підопічні Руслана Ротаня приймуть "Оболонь". Обидва поєдинки відбудуться у неділю, 26 квітня.

Перед цим донеччани у четвер, 23 квітня, зіграють перенесений матч 21-го туру УПЛ проти "Зорі".

