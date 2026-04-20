Про це йдеться у повідомленні компанії.

Це судно є першим кроком в історії італійського бренду у сферу вітрильного спорту та вирізняється застосуванням інноваційних технологічних рішень.

Судно буде повністю працювати на відновлюваній енергії. Замість традиційних дизельних генераторів яхта буде оснащена фотоелектричними елементами, вітрогенераторами та системою рекуперації енергії під час руху на хвилях. Акумуляторна система, розроблена на основі технологій Formula 1, забезпечуватиме живлення всіх бортових систем і навігаційного обладнання.

Запуск на воду та перші випробування яхти заплановані на 2026 рік.

PMI та Ferrari — це одне з найтриваліших партнерств у Формулі-1 з моменту її заснування в 1973 році.

«Прагнення Ferrari до рекордних результатів у морі відображає власний шлях змін та інновацій Philip Morris International — сміливий, перспективний та керований переконанням, що технології в поєднанні з людською винахідливістю можуть допомогти подолати давні виклики», — прокоментував Яцек Ольчак, генеральний директор групи PMI.

Як зазначалося, наприкінці 2025 року Philip Morris розширила багаторічне партнерство зі Scuderia Ferrari HP: бренд ZYN з’явився на болідах Формули 1.