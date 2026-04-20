Після смерті Луческу: легендарний футболіст очолив збірну Румунії

Георге Хаджі / Федерація футболу Румунії

Реклама

Федерація футболу Румунії оголосила про призначення Георге Хаджі на посаду головного тренера національної збірної.

Із 61-річним румунським фахівцем підписали контракт до 2028 року.

Георге замінив на посаді Мірчу Луческу, який помер 7 квітня у віці 80 років.

Реклама

Хаджі — легендарний румунський футболіст, який виступав за мадридський "Реал", каталонську "Барселону" та "Галатасарай".

За збірну Румунії він провів 124 матчів у період від 1983 до 2000 року і забив 35 голів.

Майже одразу після завершення ігрової кар'єри Хаджі був призначений головним тренером збірної Румунії, з якою не зміг пробитися на чемпіонат світу 2002 року, після чого залишив свою посаду.

Потім Георге очолював турецькі "Бурсаспор" і "Галатасарай", а також румунські клуби "Політехніка Тімішоара", "Стяуа", "Вііторул" та "Фарул".

Реклама

Нагадаємо, збірна Румунії не зуміла вийти на чемпіонат світу-2026, у півфіналі плейоф відбору поступившись Туреччині (0:1).