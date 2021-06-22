В Германии провели чемпионат Европы среди пожарных

Соревнования продолжались в течение шести дней

К Ганноверу съезжаются со всей Европы пожарные. Там проходит международное соревнование на лучшего эвропожарного.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

Здесь надо умелые обходить гидранты, бегать с огнетушителем и еще шлангом за спиной. Несмотря на летнюю жару все в полном облачении. Поднимают грузы на вышку, спускаются, заливают мишени. Правила строгие: ни коснешься ногой по крайней мере одной ступени — штраф на 2 секунды. Не удержишь оборудования — сразу дисквалификация.

«Ощущение такое, будто у тебя сорокаградусная лихорадка, но приходится выкладываться на полную», — говорит один из участников.

Не только тушить пожар, но и извлекать из огня людей. Волочить на себе приходится 80-килограммового манекена. Стоит его уронить — вылетишь с соревнований. Только после этого, уже ожидая объявления победителя можно расслабиться и выпить воды. «Пить надо много, до четырех литров. Заливаю в себя пока не почувствую, что вот-вот начнет вытекать снизу. Вот тогда знаю, что напился», — говорит участник.

Новости мира: в Ганновер со всей Европы съезжаются пожарные на международное соревнование

Уставшие под конец шестидневных соревнований все и люди, и четвероногие помощники, и члене судейской команды, которым тоже приходится побегать за участниками. Кубок победителя этого года едет в Польшу.

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