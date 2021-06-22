У звезды "Друзей" диагностировали рак четвертой стадии

Джеймс Тайлер сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

Известный актер, исполнитель роли официанта Гантера в сериале "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер сообщил неутешительную новость.

59-летний Тайлер, который не был задействован в съемках недавнего спецвыпуска, пояснил в ходе шоу TODAY, что на это была веская причина. Актер признался, что борется с раком простаты четвертой стадии.

"Я хотел быть частью этого и сначала собирался быть с ними ... Я был очень счастлив, что меня пригласили. Но я не хотел смущать, понимаете? Я не хотел говорить:" О, кстати, у Гантера рак ", — пояснил Джеймс.

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По его словам, впервые о своем заболевании он узнал три года назад во время планового ежегодного обзора. Однако уже тогда болезнь начала распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей.

После постановки диагноза актер начал гормональную терапию, в течение первого года ему помогала и он сам не видчувавбудь-либо симптомов.

"Все, что мне нужно было делать, это принимать по таблетке утром и вечером. И бум, жизнь была в основном нормальным. Сейчас у меня четвертая стадия, поражены кости. В конце концов это меня погубит", — сообщил Тайлер, состояние которого значительно ухудшилось во время пандемии.

Сейчас Джеймс, у которого парализована нижняя часть тела, проходит курс химиотерапии.

"Я осознал, насколько важен каждый момент, каждый день. Не сдавайтесь. Продолжайте бороться. Держитесь и ставьте цели", — призвал актер.

Напомним, не так давно звезды "Друзей" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признались, что были влюблены друг в друга. В течение двух сезонов экранная пара имела серьезные романтические чувства.

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