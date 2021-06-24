Жінка, "яка народила 10 дітей за раз", навіть не була вагітною

Жінка, "яка народила 10 дітей за раз", навіть не була вагітною

Гучна новина виявилася помилкою журналіста.

Історія про мешканку ПАР Госіаме Сітхоле (Gosiame Sithole), яка нібито народила десять дітей за один раз, виявилася фейком.

Про це повідомляє The South African.

Жінка, яка стверджувала, що за один раз народила сімох хлопчиків і трьох дівчаток, як виявилося, навіть не була вагітною.

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За словами медиків, які провели огляд Сітхоле, жінка останнім часом дітей не народжувала.

Наразі Сітхоле проходить лікування в психіатричній лікарні. Адвокат жінки запевняє, що її утримують в лікарні насильно.

У той же час батько дітей Тебохо Цотеці заявляв, що жодного разу не бачив ні її, ні новонароджених. Він обдзвонив кілька лікарень, але жоден з лікарів не зміг підтвердити факт народження 10 дітей за один раз.

Спочатку сайт Pretoria News, де вперше з'явилася ця новина, стверджував, що діти дійсно народилися, а влада нібито заперечувала це, намагаючись приховати "медичну недбалість". Але незабаром керівництво Pretoria News ухвалило рішення звільнити журналіста, який написав про народження десятьох дітей.

Як були зроблені знімки Сітхоле з великим животом, які публікували в ЗМІ, поки невідомо.

Нагадаємо, породілля, яка народила відразу 9 дітей, мало не померла через велику крововтрату.

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