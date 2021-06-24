Женщина, "родившая 10 детей за раз", даже не была беременной

Женщина, "родившая 10 детей за раз", даже не была беременной

Громкая новость оказалась ошибкой журналиста.

История о жительнице ЮАР Госиаме Ситхоле (Gosiame Sithole), которая якобы родила десять детей за один раз, оказалась фейком.

Об этом сообщает The South African.

Женщина, утверждавшая, что за один раз родила семерых мальчиков и трех девочек, как оказалось, даже не была беременной.

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По словам медиков, которые провели осмотр Ситхоле, женщина в последнее время детей не рожала.

В настоящее время Ситхоле проходит лечение в психиатрической больнице. Адвокат женщины уверяет, что ее удерживают в больнице насильно.

В то же время отец детей Тебохо Цотеци заявлял, что ни разу не видел ни ее, ни новорожденных. Он обзвонил несколько больниц, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.

Сначала сайт Pretoria News, где впервые появилась эта новость, утверждал, что дети действительно родились, а власть якобы отрицала это, пытаясь скрыть "медицинскую халатность". Но вскоре руководство Pretoria News приняло решение уволить журналиста, который написал о рождении десятерых детей.

Как были сделаны снимки Ситхоле с большим животом, которые публиковали в СМИ, пока неизвестно.

Напомним, роженица, которая родила сразу 9 детей, чуть не умерла из-за большой кровопотери.

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