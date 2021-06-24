В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Сейчас решается вопрос о его дальнейшей экстрадиции.

Правоохранители задержали в столице иностранца, который находился в международном розыске. Мужчину подозревают в совершении мошенничества почти полмиллиона долларов США.

Об этом в четверг, 24 июня, сообщает пресс-центр Нацполиции.

"В период с 2007 по 2015 год на территории другого государства подозреваемый совершил преступные действия и причинил предприятию материальный ущерб на 480 000 долларов США. Впоследствии его объявили в международный розыск", — говорится в сообщении.

Известно, что в Украине злоумышленник находился под чужим именем. Кроме того, подозреваемый организовал "комбинацию" во избежание преследования: его знакомый обратился в полицию Одесской области с заявлением о факте безвестного исчезновения разыскиваемого.

По факту исчезновения лица, было начато уголовное производство и приняты соответствующие меры по розыску.

Так, сотрудники полиции, в результате проведенных розыскных мероприятий на территории Оболонского района города Киева, нашли местонахождение и задержали разыскиваемого.

Сейчас решается вопрос о его дальнейшей экстрадиции.

Ранее Во время спецоперации Службы безопасности Украины в городе Черкассы задержали иностранного гражданина, находившегося в международном розыске за причастность к преступлениям террористического характера.

Напомним, что в ходе спецоперации Службы безопасности Украины в городе Черкассы задержали иностранного гражданина, находившегося в международном розыске за причастность к преступлениям террористического характера.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку