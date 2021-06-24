Фронтмен группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что у него диагностировали рак

Артист показал, как выглядит.

Фронтмен известной американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что у него диагностировали рак.

Об этом 49-летний вокалист и басист коллектива написал в своих Instagram-stories. Музыкант отметил, что сейчас проходит курс химиотерапии и признался, что ему страшно.

instagram.com/markhoppus

"В течение последних трех месяцев я прохожу химиотерапию из-за рака. У меня рак. Это — отстой, и мне страшно, но в то же время мне очень повезло с потрясающими врачами, семьей и друзьями, которые помогают мне справиться с этим. Впереди — месяца лечения, но я стараюсь сохранять надежду и позитивный настрой. С нетерпением жду момента, когда избавлюсь от рака и увижу вас всех на концерте. Всех люблю ", — написал Марк.

Также артист добавил фото, на котором появился сидя в кресле в клинике.

instagram.com/markhoppus

Напомним, в звезды "Друзей" диагностировали рак четвертой стадии. Джеймс Тайлер сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

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