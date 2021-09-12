Астрологічний прогноз на 12 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: цього можна відчути себе благородним лицарем, який бореться за справедливість — як для всього світу, так і для окремо взятих людей. Енергія, яку ми відчуємо в цей час, дозволить зробити будь-які — навіть найскладніші і трудомісткі справи. Ідеальний день для спілкування з начальством, особливо якщо ваша мета — підвищення заробітної плати.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для серйозних дій.

Число дня: 7.

Колір дня: фіолетовий, ліловий, бузковий.

Камені дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: легкі.

Хвороби дня: потрібно всіма можливими способами зміцнювати імунітет — це дозволить уникнути захворювань, які можуть чіплятися до людини в цей день.

Слова дня: «словом можна вбити, словом можна врятувати», чарівна сила мистецтва.

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і взаємини дня: не можна брехати коханій людині — навіть невеликий обман загрожує серйозними негативними наслідками.

Містика дня: можна — і потрібно — виготовляти талісмани і обереги для успіхів в роботі і бізнесі, залучення фінансової удачі, безпеки під час подорожей і міцного здоров'я.

Табу дня: необхідно відмовитися від курячого м'яса і яєць — це може стати поганою прикметою.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються непосиди — активні та діяльні, легкі на підйом люди, яких природа нагороджує неабияким інтелектом і умінням аналізувати отриману інформацію.

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