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Астрологічний прогноз на 12 вересня

Астрологічний прогноз на 12 вересня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: цього  можна відчути себе благородним лицарем, який бореться за справедливість — як для всього світу, так і для окремо взятих людей. Енергія, яку ми відчуємо в цей час, дозволить зробити будь-які — навіть найскладніші і трудомісткі справи. Ідеальний день для спілкування з начальством, особливо якщо ваша мета — підвищення заробітної плати.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для серйозних дій.  

Число дня: 7.

Колір дня: фіолетовий, ліловий, бузковий.

Камені дня: цитрин, гіацинт.  

За яку частину тіла відповідає: легкі.  

Хвороби дня: потрібно всіма можливими способами зміцнювати імунітет — це дозволить уникнути захворювань, які можуть чіплятися до людини в цей день.

Слова дня: «словом можна вбити, словом можна врятувати», чарівна сила мистецтва.  

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і взаємини дня: не можна брехати коханій людині — навіть невеликий обман загрожує серйозними негативними наслідками.

Містика дня: можна — і потрібно — виготовляти талісмани і обереги для успіхів в роботі і бізнесі, залучення фінансової удачі, безпеки під час подорожей і міцного здоров'я.

Табу дня: необхідно відмовитися від курячого м'яса і яєць — це може стати поганою прикметою.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються непосиди — активні та діяльні, легкі на підйом люди, яких природа нагороджує неабияким інтелектом і умінням аналізувати отриману інформацію.

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