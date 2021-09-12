Астрологический прогноз на 12 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: в этот день можно почувствовать себя благородным рыцарем, которые борется за справедливость – как для всего мира, так и для отдельно взятых людей. Энергия, которую мы ощутим в это время, позволит совершить любые – даже самые сложные и трудоемкие дела. Идеальный день для общения с начальством, особенно если ваша цель – повышение заработной платы.

Символ дня: роза ветров.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для серьезных действий.

Число дня: 7.

Цвет дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый.

Камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: нужно всеми возможными способами укреплять иммунитет – это позволит избежать заболеваний, которые могут цепляться к человеку в этот день.

Слова дня: "словом можно убить, словом можно спасти", волшебная сила искусства.

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: нельзя лгать любимому человеку – даже мелкий обман чреват серьезными негативными последствиями.

Мистика дня: можно – и нужно – изготавливать талисманы и обереги для успехов в работе и бизнесе, привлечения финансовой удачи, безопасности во время путешествий и крепкого здоровья.

Табу дня: необходимо отказаться от куриного мяса и яиц – это может стать плохой приметой.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются непоседы – активные и деятельные, легкие на подъем люди, которых природа награждает незаурядным интеллектом и умением анализировать полученную информацию.

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