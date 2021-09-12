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Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 сентября 2021 рассказывает, что Скорпионов ожидают искушения, а Девам будет больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Умеренность"

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НЕ переливайте из пустого в порожнее. В отношениях научитесь доверять друг другу. На работе стоит замедлиться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

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Измените свое отношение к ситуации. В любви спрячьте сердце. На работе нужно что-то нормировать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка жезлов"

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Не устраивайте бесполезны ссоры. В отношениях не стоит конфликтовать. В движении по карьерной лестнице нужно сделать перерыв.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет трудно. В отношениях вам могут сделать больно. В рабочих моментах ожидайте новых вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка жезлов"

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Впереди — новые открытия. Попробуйте дать жажды в отношениях. На работе начните новый проект.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка мечей"

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Будет так больно, что будет казаться, что у вас нет сил, чтобы подняться. Не позволяйте быть себе слабым или слабой. На работе лучше взять перерыв.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

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Проявляйте активность. В отношениях позвольте больше. На работе добавьте энергичности.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Дьявол"

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Ожидайте много соблазнов. В любви решайте стоить ли поддаться искушениям. На работе ожидайте проблем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Луна"

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Скрытое станет явным. В отношениях поборите собственные комплексы. В движении по карьерной лестнице вам мешать страхи.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка жезлов"

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Ожидайте побед. В любви возможные приятные сюрпризы. А на работе стоит попробовать что-то новое.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

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Двигайтесь вперед. В отношениях ожидайте эмоций. На работе действуйте активно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

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Поработайте со своими чувствами. В любви раскройтесь по полной. В рабочих вопросах добавьте эмоций.

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