Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 сентября 2021 рассказывает, что Скорпионов ожидают искушения, а Девам будет больно.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Умеренность"
НЕ переливайте из пустого в порожнее. В отношениях научитесь доверять друг другу. На работе стоит замедлиться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В любви спрячьте сердце. На работе нужно что-то нормировать.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не устраивайте бесполезны ссоры. В отношениях не стоит конфликтовать. В движении по карьерной лестнице нужно сделать перерыв.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет трудно. В отношениях вам могут сделать больно. В рабочих моментах ожидайте новых вызовов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди — новые открытия. Попробуйте дать жажды в отношениях. На работе начните новый проект.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет так больно, что будет казаться, что у вас нет сил, чтобы подняться. Не позволяйте быть себе слабым или слабой. На работе лучше взять перерыв.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Проявляйте активность. В отношениях позвольте больше. На работе добавьте энергичности.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте много соблазнов. В любви решайте стоить ли поддаться искушениям. На работе ожидайте проблем.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях поборите собственные комплексы. В движении по карьерной лестнице вам мешать страхи.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте побед. В любви возможные приятные сюрпризы. А на работе стоит попробовать что-то новое.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях ожидайте эмоций. На работе действуйте активно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Поработайте со своими чувствами. В любви раскройтесь по полной. В рабочих вопросах добавьте эмоций.
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