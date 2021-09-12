Аэропорт Эрбиля атаковали начиненные взрывчаткой беспилотники — СМИ

Свидетели слышали не менее шести взрывов.

В Иракском Курдистане в субботу, 11 сентября, начиненные взрывчаткой беспилотники атаковали международный аэропорт Эрбиля.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время, по данным некоторых СМИ, свидетели слышали не менее шести взрывов вблизи аэропорта.

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Между тем менеджер аэропорта Эрбиля Ахмед Хошияр рассказал, что полеты уже возобновились, а администрация приняла дополнительные меры безопасности.

Недалеко от аэропорта дислоцированы американские войска. Заметим, что за последний год аэропорт претерпел несколько нападений, в которых США обвиняют иракских ополченцев, пользующихся поддержкой Ирана.

Между тем американские СМИ выразили сомнение в целесообразности последнего авиаудара США в Афганистане, заявив, что беспилотник, возможно, ошибочно попал в работника гуманитарной помощи, а не в бойцов "Исламского государства".

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