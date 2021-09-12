Израиль нанес ракетные удары по целям в Газе

Израиль ударил по подземным инфраструктурным объектам ХАМАС.
Армия обороны Израиля утром в воскресенье, 12 сентября, нанесла авиаудары по нескольким целям ХАМАС в ответ на выпущенную из Сектора Газа ракету.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что израильские истребители и вертолеты ударили по подземным инфраструктурным объектам, в частности "по военному комплексу с цехами по производству ракет, учебному комплексу, складу оружия и террористическому тоннелю".
"Армия обороны Израиля продолжит решительно реагировать на террористические акты в Секторе Газа и считает, что ХАМАС несет ответственность за все, что там происходит", — заявили в ЦАХАЛ.
Ранее израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Сектора Газа.
Пострадавших в результате эскалации нет. Известно лишь, что один человек получил легкие травмы в результате падения во время бегства в бомбоубежище.
За прошедшие сутки Армия обороны Израиля также нанесла авиаудар по Газе после того, как "Железный купол" перехватил выпущенную в сторону Эшколя ракету.
Ракетные удары произошли после информации о задержании двух из шести палестинских заключенных, сбежавших из тюрьмы строгого режима "Гильбоа". Позже силовики поймали еще двух беглецов.