Ізраїль завдав ракетних ударів по підземних цілях в Газі

Ізраїль завдав ракетних ударів по підземних цілях в Газі

Ізраїль вдарив по підземних інфраструктурних об'єктах ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю вранці в неділю, 12 вересня, завдала авіаударів по кількох цілях ХАМАС у відповідь на випущену з Сектора Гази ракету.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що ізраїльські винищувачі і вертольоти вдарили по підземних інфраструктурних об'єктах, зокрема "військовому комплексу з цехами з виробництва ракет, навчальному комплексу, складу зброї та терористичному тунелю".

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"Армія оборони Ізраїлю продовжить рішуче реагувати на терористичні акти в Секторі Гази і вважає, що ХАМАС несе відповідальність за все, що там відбувається", - заявили в ЦАХАЛ.

Раніше ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехопила ракету, випущену зі Сектора Гази.

Постраждалих внаслідок ескалації немає. Відомо лише, що одна людина отримала легкі травми внаслідок падіння під час втечі до бомбосховища.

Минулої доби Армія оборони Ізраїлю також завдала авіаудару по Газі після того, як "Залізний купол" перехопив випущену у бік Ешколя ракету.

Ракетні удари відбулися після інформації про затримання двох з шести палестинських в'язнів, які втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа". Пізніше силовики спіймали ще двох утікачів.

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