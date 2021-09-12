12 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине празднуют День программиста.

Какой сегодня день

В воскресенье, 12 сентября, в мире отмечается День сотрудничества Юг-Юг, Всемирный день журавля и Международный день вязания крючком. В Украине в этот день празднуют День программиста и День физкультуры и спорта, в Казахстане — День семьи, в Канаде — День дедушек и бабушек.

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Памятные даты 12 сентября

1504 — Христофор Колумб во время четвертого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию.

1898 — в Киеве открыт Киевский политехнический институт.

1934 — создан политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта).

1937 — НКВД СССР начал широкомасштабную операцию по "ликвидации криминальных элементов".

1953 — через полгода после смерти советского диктатора Иосифа Сталина первым секретарем Компартии СССР избран Никита Хрущев.

1958 — в компании Texas Instruments создали первую микросхему.

Церковный праздник сегодня 12 сентября

12 сентября православная церковь чтит память преподобного Александра Свирского.

Преподобный Александр Свирский родился 15 июня в 1448 году, в день памяти пророка Амоса и при Крещении назван в честь его.

С ранних лет преподобный показывал свою набожность, чем вызвал непонимание родных. Когда юношу решили женить, отец узнал, что сын решил посвятить свою жизнь служению Господу. В 19 лет Амос идет из родного дома с мечтой стать монахом на Валааме. В течение семи лет он был послушником в монастыре.

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В 1474 году Амос принимает постриг под именем Александр и уединяется в пещере, расположенной близ обители. Смирение и набожность отшельника не остались незамеченными, слава о нем начала разноситься по округе. Несколько лет Александр жил в доме, построенном им на берегу Святого озера, в полном одиночестве, питаясь только лесными плодами. Но после того как отшельника случайно встречает боярин Андрей, к преподобному начинают присоединяться братья по вере. Монахи обустраивали обитель у Святого озера, расчищали лес. После того, как Александру явилась Божественная Троица, он убедился в решении строить у озера храм на месте, указанном ангелом. По просьбе монастырской братии преподобный становится игуменом Свирский пустоты, которая прославилась особенно строгим уставом.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя сплетничать и ругаться

Нельзя обижаться и ревновать

Запрещается покупать новые вещи

Приметы на 12 сентября

Сытником день Александра в народе прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Как правило, готовили сытную кашу — ячменную на молоке, и подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая.

Крестьяне на Сытника совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными.

Сентябрь холодный, но сытый.

Ласточка весну начинает, а осенью покидает.

На растениях много паутины — будет теплая погода.

Если увидел две или три радуги — стоит идти в лес по грибы.

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Именины 12 сентября

День ангела (именины) сегодня, 12 сентября, отмечают: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.

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