У Китаї зафіксували новий епіцентр зараження коронавірусом

Місцева влада здійснює масштабне тестування і вже перевіряє 81 938 зразків.

У Китаї в неділю, 12 вересня, заявили, що провінція Фуцзянь стала новим епіцентром захворювання на COVID-19.

Про це із посиланням на Держкомітет охорони здоров'я КНР повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в регіоні минулої доби зареєстрували 20 внутрішніх випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 у місті Путянь і один - в Цюаньчжоу.

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Загалом в країні підтвердили 46 нових хворих на коронавірусну інфекцію, 26 з яких нещодавно прибули з-за кордону.

Як пише China Daily, Національна комісія охорони здоров'я КНР в суботу направила у Путянь робочу групу для профілактики та боротьби з COVID-19.

Окрім того, від пятниці місцева влада здійснює масштабне тестування на виявлення нуклеїнової кислоти SARS-CoV-2 і вже зібрала 81 938 зразків.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я сказали, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус. Фахівці прогнозують, що він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу.

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