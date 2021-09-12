В Китае зафиксирован новый очаг заражения коронавирусом

Местная власть осуществляет масштабное тестирование и уже проверяет 81 938 образцов.
В Китае в воскресенье, 12 сентября, заявили, что провинция Фуцзянь стала новым эпицентром заболевания COVID-19.
Об этом со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что в регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 20 внутренних случаев заражения коронавирусом, в том числе 19 в городе Путянь и один — в Цюаньчжоу.
В целом по стране подтвердили 46 новых больных коронавирусной инфекцией, 26 из которых недавно прибыли из-за рубежа.
Как пишет China Daily, Национальная комиссия здравоохранения КНР в субботу направила в Путянь рабочую группу для профилактики и борьбы с COVID-19.
Кроме того, с пятницы местная власть осуществляет масштабное тестирование на выявление нуклеиновой кислоты SARS-CoV-2 и уже собрала 81 938 образцов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Специалисты прогнозируют, что он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа.