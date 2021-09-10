В некоторых городах Украины вырастут цены на проезд: где и на сколько

В некоторых городах Украины вырастут цены на проезд: где и на сколько

Речь идет об Одессе, Бердянске и населенных пунктах Днепропетровской области.

В некоторых городах Украины вырастут цены на проезд в маршрутках, сообщает ряд интернет-СМИ.

Также читайте В Одессе подорожает проезд в транспорте: насколько и когда

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 10 сентября.

Так, в Одессе с 15 сентября пассажирам придется платить 10-11 гривен. Сейчас стоимость проезда там — 7 гривен. Также подорожание ожидается в Бердянске Запорожской области. Теперь горожане вместо 6 гривен будут платить 8 гривен. На Днепропетровщине проезд увеличится на 1 гривну. В зависимости от дальности маршрута стоимость составит от 7 до 9 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Кривой Рог стал первым городом в Украине, где проезд в коммунальном транспорте с мая этого года стал бесплатным для всех горожан.

Новости Украины: столица перешла к оплате проезда в общественном транспорте только электронным способом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку