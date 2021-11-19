За QR-кодом скульптура видає звуки міста.
У Києві на Європейській площі встановили звукову скульптуру.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 19 листопада.
"Звуки метро, дзвонів Софії й Михайлівського собору, шум фонтанів на Хрещатику, крики фанатів на стадіоні. Незвичний арт об'єкт - звукову скульптуру Києва встановили на Європейській площі в столиці. За QR-кодом вона видає звуки міста. Схожі скульптури із звуками міст цьогоріч з'явилися у Одесі, Дніпрі, Львові, Маріуполі, Харкові та ще одна зі звуками Криму - у офісі Кримської платформи. Усе - в межах проєкту, присвяченому 30-й річниці Незалежності України", - йдеться у сюжеті.
Тепер виставку семи мікрокопій цих фігур - можна побачити в Українському домі. Триватиме вона 10 днів.
А згодом почути міста України зможуть в Європі.
Нагадаємо, Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва. Ремонт Хрещатика розпочнеться наступного року. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.
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