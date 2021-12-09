Тест "Чи схильні ви до зрад"

Зрада – річ вкрай болісна, вона здатна зруйнувати навіть найміцніші стосунки.

Але чи так ми принципові, якщо йдеться про нашу власну зраду або готові суворо запитувати з інших, даючи собі попускання? Отже, чи схильні ви до зрад ?

1. Чоловік – чи кохана людина – поїхав у відрядження, тому не зміг супроводжувати вас на вечірку, де вам надає явні знаки уваги симпатичний незнайомець. Ваші дії?

А) Ви як кремінь: мало хто вирішить позалицятись до вас! Для вас це нічого не означає — у вас вже є кохання, тут же ви просто розважаєтеся.

Б) Пококетуєте і навіть потанцюєте з ним трохи, зрештою, ніхто не сказав, що ви весь вечір повинні сидіти в кутку і нудьгувати. Але проводити себе додому ви, швидше за все, не дозволите: раптом вас побачить якась цікава сусідка — незручно вийде!

В) Станете фліртувати відчайдушно: навіщо упускати такий вдалий шанс розважитися. До того ж, хтозна, можливо, це ваша доля. Що, у вас уже є чоловік? Яка неприємність! Але коли це вас зупиняло.

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2. У метро чоловік, що сидить навпроти, буквально не зводить з вас очей. Як ви відреагуєте?

А) Гнівно подивитеся на нього, а якщо це не допоможе, пересядете на інше місце, а то й зовсім вийдете на першій станції, щоб сісти до наступного поїтягу – можливо, там не буде нав'язливих шанувальників.

Б) Усміхнетеся йому і відвернетеся, якщо він продовжить грати з вами в "дивилки", подивитеся на його ноги — психологи вважають, що це допомагає позбутися невихованих любителів поїдати попутників очима.

В) Чому б не відповісти йому тим самим і не почати пускати бісики, а виходячи, озирнутися: раптом він вирішить піти за вами?

3. Несподівано вам телефонує людина з вашого минулого – та, в кого ви були закохані у школі чи університеті. Як ви до цього поставитеся?

А) Зведете розмову до мінімуму – у вас давно немає тем для спілкування, які б однаково цікаві і йому, і вам.

Б) Із задоволенням згадайте минулі часи, але — не більше того, адже відтоді минуло багато часу — ваш знайомий, швидше за все, давно не той, яким був тоді.

В) Будь-що напроситеся на побачення, а там видно буде: хто сказав, що в одну і ту ж річку не можна увійти двічі?

4. Чи доводилося вам брехати коханій людині? Якщо так, то як ви водночас почувалися?

А) Огидно! І хоч причина у вас була поважна, ви тепер думаєте лише про одне: хоч би така потреба ніколи більше не повторилася.

Б) Звичайно, відчуття не з приємних, але це була брехня заради порятунку, тому особливої провини за собою ви не відчуваєте.

В) Таке траплялося не раз, але нічого страшного ви у своїй брехні не бачите: зрештою, всі одне одного дурять: навіщо робити з цього всесвітню трагедію?

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5. Подруга розповідає вам про те, що зрадила свого постійного партнера. Ви…

А) …щиро обурені: як взагалі таке можливе?!

Б) …вдаєте байдужість, але уважно слухаєте, не пропускаючи навіть найдрібніших деталей.

В) …заздрите, і нічого не можете з собою вдіяти: треба ж, яке цікаве та повне подій життя у цієї дівчини!

6. Чи зможете вибачити зраду коханій людині?

А) Ніколи. Є межі, через які не можна переступати, бо це руйнує стосунки.

Б) Можливо. Щоправда, перед цим змусите її помучитися, вимолюючи у вас милості, це змусить її наступного разу сто разів подумати, перш ніж стрибати в гречку.

В) Чому б і ні? Зрештою, ви теж не безгрішні: наприклад, той засмаглий хлопець, з яким ви запалювали в Туреччині, був дуже нічого.

Результати:

Більшість відповідей А. Вашого партнера можна привітати: ви – людина рідкісних моральних чеснот, а у вашій вірності вона може бути впевнена на всі сто відсотків.

Більшість відповідей Б. Ваші переконання в тому, чи можна зраджувати близьку вам людину, чи це категоричне табу, залежить від багатьох факторів: вашого настрою, обставин та кандидатури того, на кого ви потенційно можете звернути увагу – зірці серіалів або мільйонеру, який володіє яхтою та палацом в Італії, ви навряд чи відмовите.

Більшість відповідей В. Для вас вірність – пережиток минулого, і, схоже, ваш партнер не тільки знає про це, а й сповідує такі ж життєві принципи.

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