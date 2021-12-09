Тест "Склонны ли вы к изменам" 

Измена – вещь крайне болезненная, она способна разрушить даже самые крепкие отношения.

Но так ли мы принципиальны, если речь идет о нашей собственной измене или готовы строго спрашивать с других, давая себе поблажку? Итак, склонны ли вы к изменам?

1. Муж – или любимый человек – уехал в командировку, поэтому не смог сопровождать вас на вечеринку, где вам оказывает явные знаки внимания симпатичный незнакомец. Ваши действия?

А) Вы – как кремень: мало ли кто решит поухаживать за вами! Для вас это ничего не значит – у вас уже есть любовь, здесь же вы просто развлекаетесь.

Б) Пококетничаете и даже потанцуете с ним немного, в конце концов, никто не сказал, что вы весь вечер должны сидеть в углу и скучать. Но проводить себя домой вы, скорее всего, не позволите: вдруг вас увидит какая-нибудь любопытная соседка – неудобно получится!

В) Станете флиртовать напропалую: зачем упускать такой удачный шанс развлечься. К тому же, кто знает, возможно, это ваша судьба. Что, у вас уже есть муж? Какая неприятность! Но когда это вас останавливало.

Credits

2. В метро сидящий напротив мужчина буквально не сводит с вас глаз. Как вы отреагируете?

А) Гневно посмотрите на него, а если это не поможет, пересядете на другое место, а то и вовсе выйдете на первой станции, чтобы сесть в следующий поезд – возможно, там не будет навязчивых поклонников.

Б) Улыбнетесь ему и отвернетесь, если он продолжит играть с вами в "гляделки", уставитесь на его ноги – психологи считают, что это помогает избавиться от невоспитанных любителей пожирать попутчиков глазами.

В) Почему бы не ответить ему тем же и не начать строить глазки, а выходя, обернуться: вдруг он решит последовать за вами?

3. Неожиданно вам звонит человек из вашего прошлого – тот, в кого вы были влюблены в школе или университете. Как вы к этому отнесетесь?

А) Сведете разговор к минимуму – у вас давно нет тем для общения, которые были бы одинаково интересны и ему, и вам.

Б) С удовольствием вспомните былые времена, но – не более того, ведь с тех пор прошло много времени – ваш знакомый, скорее всего, давно не тот, каким был тогда.

В) Во что бы то ни стало напроситесь на свидания, а там видно будет: кто сказал, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды?

4. Приходилось ли вам лгать любимому человеку? Если да, то как вы при этом себя чувствовали?

А) Отвратительно! И хоть причина у вас была уважительная, вы теперь думаете только об одном: хоть бы такая необходимость никогда больше не повторилась.

Б) Конечно, ощущение не из приятных, но это была ложь во спасение, так что особой вины за собой вы не чувствуете.

В) Такое случалось не раз, но ничего страшного вы в своей лжи не видите: в конце концов, все друг друга обманывают: зачем делать из этого вселенскую трагедию?

Credits

5. Подруга рассказывает вам о том, что изменила своему постоянному партнеру. Вы…

А) …искренне возмущены: как вообще такое возможно?!

Б) …прикидываетесь равнодушной, но внимательно слушаете, не пропуская даже мельчайших деталей.

В) …завидуете, и ничего не можете с собой поделать: надо же, какая интересная и полная событий жизнь у этой девушки!

6. Сможете ли вы простить измену любимому человеку?

А) Никогда. Есть границы, через которые нельзя переступать, потому что это разрушает отношения.

Б) Возможно. Правда, перед этим заставите его помучиться, вымаливая у вас пощады, это заставит его в следующий раз сто раз подумать, прежде чем прыгать в гречку.

В) Почему бы и нет? В конце концов, вы тоже не безгрешны: например, тот загорелый парень, с которым вы зажигали в Турции, был очень даже ничего.

Результаты:

Большинство ответов А. Вашего партнера можно поздравить: вы – человек редких моральных достоинств, а уж в вашей верности он может быть уверен на все сто процентов.

Большинство ответов Б. Ваши убеждения в том, можно изменять близкому вам человеку или это категорическое табу, зависит от многих факторов: вашего настроения, обстоятельств и кандидатуры того, на кого вы потенциально можете обратить внимание – звезде сериалов или миллионеру, владеющему яхтой и дворцом в Италии, вы вряд ли откажете.

Большинство ответов В. Для вас верность – пережиток прошлого, и, похоже, ваш партнер не только знает об этом, но и исповедуют такие же жизненные принципы.

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