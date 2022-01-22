У США чоловік на смерть заморозив 800 свиней

Тварини утримувалися у жахливих умовах і за низької температури.

У США фермера з Айови заарештували за звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами. Свині на його фермі були занедбаними, а 800 з них замерзли від холоду.

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Про це повідомляє newsweek.com.

За висновками експертів, температура утримавання свиней була приблизно на 40 градусів нижче, ніж та, яка їм була необхідна для виживання.

Так, 38-річний Нолан Девол був заарештований після того, як слідчі заявили, що на його фермі було знайдено мертвими 800 свиней, а інші були серйозно занедбані.

Судові записи показують, що Девола найняли для вирощування 2500 поросят, поки вони не досянуть приблизно 280 фунтів. Згодом ферму відвідав консультант і виявив там сотні трупів тварин.

Консультант сказав слідчим, що температура в амбарах була надто низькою, щоб свині могли вижити, а у кількох тварин відмерзли або обморожені вуха. У судових записах сказано, що свиней потрібно тримати при температурі від 80 до 95 градусів за Фаренгейтом, але температура всередині сараю Девола була менше 50 градусів.

Зазначається, що свині не мали доступу до води, а деякі не мали доступу до їжі.

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