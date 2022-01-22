В США мужчина насмерть заморозил 800 свиней

Животные содержались в ужасных условиях и при низкой температуре.
В США фермера из Айовы арестовали по обвинению в жестоком обращении с животными. Свиньи на его ферме были в запущенном состоянии, а 800 из них замерзли от холода.
Об этом сообщает newsweek.com.
По выводам экспертов, температура содержания свиней была примерно на 40 градусов ниже, чем та, которая им была необходима для выживания.
Так, 38-летний Нолан Деволл был арестован после того, как следователи заявили, что на его ферме было обнаружено мертвыми 800 свиней, а остальные были серьезно запущены.
Судебные записи показывают, что Девола наняли для выращивания 2500 поросят, пока они не достигнут примерно 280 фунтов. Впоследствии ферму навестил консультант и обнаружил там сотни трупов животных.
Консультант сказал следователям, что температура в амбарах была слишком низкой, чтобы свиньи могли выжить, а у нескольких животных отмерзли или обморожены уши. В судебных записях сказано, что свиней нужно держать при температуре от 80 до 95 градусов по Фаренгейту, но температура внутри сарая Девола была менее 50 градусов.
Свиньи не имели доступа к воде, а некоторые не имели доступа к пище.
Напомним, что Владимирской области России служители православного монастыря выбросили больного осла на дорогу в 25-градусный мороз.
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