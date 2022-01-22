В США мужчина насмерть заморозил 800 свиней

Животные содержались в ужасных условиях и при низкой температуре.

В США фермера из Айовы арестовали по обвинению в жестоком обращении с животными. Свиньи на его ферме были в запущенном состоянии, а 800 из них замерзли от холода.

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Об этом сообщает newsweek.com.

По выводам экспертов, температура содержания свиней была примерно на 40 градусов ниже, чем та, которая им была необходима для выживания.

Так, 38-летний Нолан Деволл был арестован после того, как следователи заявили, что на его ферме было обнаружено мертвыми 800 свиней, а остальные были серьезно запущены.

Судебные записи показывают, что Девола наняли для выращивания 2500 поросят, пока они не достигнут примерно 280 фунтов. Впоследствии ферму навестил консультант и обнаружил там сотни трупов животных.

Консультант сказал следователям, что температура в амбарах была слишком низкой, чтобы свиньи могли выжить, а у нескольких животных отмерзли или обморожены уши. В судебных записях сказано, что свиней нужно держать при температуре от 80 до 95 градусов по Фаренгейту, но температура внутри сарая Девола была менее 50 градусов.

Свиньи не имели доступа к воде, а некоторые не имели доступа к пище.

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