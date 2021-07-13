Дорогое лечение может спасти жизнь Татьяне

Препараты, предназначенные, нужно принимать одновременно и их цена в месяц - 90000 гривен.

Жизнь Татьяны Пустовой Тпод угрозой из-за рака кожи, но своевременное лечение может подарить шанс на выздоровление.

10 июля 2020 женщина узнала свой диагноз — беспигментная (анонимная) меланома. А уже через неделю по результатам КТ врачи констатировали 4-ю стадию с метастазами.

«Все началось с конца мая. Мама заметила под кожей маленькое новообразование, которое ее вообще не беспокоило. Мама обращалась к хирургу, но никакой угрозы там не заметили и озвучили предварительный диагноз — атерома. Но эта опухоль начала быстро расти и мама обратилась в местную онкологическую больницу, где опухоль 12 июня удалили и отдали на биопсию. Когда мы узнали диагноз, мама сдала все необходимые анализы и обследования, которые подтвердили меланому с метастазами», — рассказывает дочь Татьяна.

Врачи срочно назначили лечение иммунотерапией, которая заставит организм самостоятельно бороться с онкологией. "Было потрачено очень много средств, мы обращались ко всем, к кому могли и удалось пройти 14 курсов иммунотерапии препаратом, оставалось всего несколько. В результате многие метастазов исчезли, оставался один в левом легком, но он давно уже не меняется. Мы были уверены, что победили болезнь мамы. Но на последнем КТ обнаружили метастаз в мозге размером 0,9 см. Мы были шокированы и растеряны... что делать дальше, а главное - на какие средства? Мы потратили все, что имели, мама стала похожа на тень, перестала спать... Маме срочно провели радиологическое облучение, которое стоило 34 тыс. грн. и сказали, что надо менять лечение на таргетную терапию, которую надо проходить не менее года", - добавляет дочь женщины.

Препараты, предназначенные, нужно принимать одновременно и их цена в месяц - 90000 гривен.

"Увидев цены на лекарства, мы поняли, что нам это уже не под силу, поэтому мы начали искать клинические испытания - это единственная возможность продолжить лечение. Мы искали хоть какой-то вариант, какую-то возможность и нашли за рубежом. Но начать лечение мама сможет только через 2 месяца (нужно подготовить и перевести документы, пройти обследование повторно). И если провести все это время без лекарств, могут появиться новые метастазы и мы потеряем этот шанс, тогда уже ничего изменить мы не сможем... Сейчас очень нужны средства на закупку препаратов хотя бы на месяц, чтобы болезнь не распространилась дальше. Пожалуйста, помогите! Мы преодолели такой долгий и трудный путь ", - просит дочь Татьяны.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7554 5339 2934 Пустовая Татьяна Николаевна

https://www.facebook.com/mamochka.givi



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