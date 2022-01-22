Дороге лікування може врятувати життя Тетяни

Кожна крапельниця препаратів коштує понад 90 тисяч гривень.

Життя Тетяни Пустової під загрозою через рак шкіри, але своєчасне лікування може подарувати шанс на одужання.

10 липня 2020 року жінка дізналась свій діагноз - безпігментна (анонімна) меланома. А вже за тиждень за результатами КТ лікарі констатували 4-ту стадію з метастазами.

«Все почалося з кінця травня. Мама помітила під шкірою маленьке новоутворення, яке її взагалі не турбувало. Мама зверталася до хірурга, але ніякої загрози там не помітили і озвучили попередній діагноз - атерома. Але ця пухлинка почала швидко рости, і мама звернулася в місцеву онкологічну лікарню, де пухлину 12 червня видалили і віддали на біопсію. Коли ми дізналися діагноз, мама здала всі необхідні аналізи і обстеження, які підтвердили меланому з метастазами», - розповідає донька Тетяна.

Лікарі терміново призначили лікування імунотерапією, яка змусить організм самостійно боротись з онкологією. "Було витрачено дуже багато коштів, ми зверталися всіх, до кого могли і вдалося пройти 14 курсів імунотерапії препаратом, залишалося всього декілька. В результаті багато метастазів зникли, залишався один у лівій легені, але він давно вже не змінюється. Ми були впевнені, що перемогли хворобу мами. Але на останньому КТ виявили метастаз у мозку розміром 0,9 см. Ми були шоковані і розгублені... Що робити далі, а головне - за які кошти? Ми витратили все, що мали, мама стала схожа на тінь, перестала спати... Мамі терміново провели радіологічне опромінення, яке коштувало 34 тис. грн. і сказали, що треба змінювати лікування на таргетну терапію, яку треба проходити не менше року", - додає донька жінки.

Препарати, які призначені, потрібно приймати одночасно і їхня ціна на місяць - 90 тисяч гривень.

"Побачивши ціни на ліки, ми зрозуміли, що нам це вже не під силу, тому ми почали шукати клінічні випробування - це єдина можливість продовжити лікування. Ми шукали хоча б якийсь варіант, якусь можливість і знайшли за кордоном. Але почати лікування мама зможе лише через 2 місяці (потрібно підготувати та перекласти документи, пройти обстеження повторно). І якщо провести весь цей час без ліків, можуть з'явитися нові метастази і ми втратимо цей шанс, тоді вже нічого змінити ми не зможемо... Зараз дуже потрібні кошти на закупівлю препаратів хоча б на місяць, щоб хвороба не поширилася далі. Будь ласка, допоможіть! Ми подолали такий довгий і важкий шлях", - просить донька Тетяни.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7554 5339 2934 Пустова Тетяна Миколаївна

https://www.facebook.com/mamochka.givi

