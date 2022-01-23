В России бродячие собаки загрызли 7-летнюю девочку

Местные жители неоднократно жаловались на своры бездомных животных.
В российском поселке Домна под Читой 7-летнюю девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы, загрызли бродячие собаки.
Как сообщает СК РФ по Забайкальскому краю, по факту гибели малолетней девочки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место происшествия также выезжал губернатор Забайкальского края.
Как пишут телеграм-каналы, после трагедии местные жители устроили стихийный сбор, обсудили произошедшее и решили идти убивать бездомных животных самостоятельно. Также люди несут на место, где собаки загрызли ребенка, цветы и игрушки.
Напомним, в России, неподалеку от Санкт-Петербурга, женщина утонула в проруби во время крещенских купаний прямо на глазах у собственных детей и мужа.
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