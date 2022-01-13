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Гороховый суп с копченостями

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Гороховый суп с копченостями

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Иногда добавление лишь одного ингредиента может совершенно изменить вкус знакомого с детства блюда.

Если вы добавите к гороховому супу копчености, вы не узнаете его. Копчености придадут блюду особый запах и неповторимый вкус.

Ингредиенты:

  • 3 л воды
  • 0,5 кг копченых свиных ребрышек
  • 400 г гороха
  • 300 г бекона
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2-3 лавровых листа
  • зелень
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Промытый горох и копченые свиные ребрышки залить водой, довести до кипения и варить до тех пор, пока суп не загустеет, а горох почти полностью разварится.

Мелкорубленый лук слегка обжарить на растительном масле, добавить нарезанную соломкой морковь и жарить до готовности.

Отдельно на сухой сковороде обжарить бекон.

Ребрышки достать из супа, отделить мясо от костей и вернуть его в кастрюлю вместе с овощной поджаркой и беконом и варить 10 минут.

Затем суп посолить, поперчить, добавить лавровый лист и довести до готовности.

Готовому супу дать настояться не менее 15 минут и подавать, притрусив рубленой зеленью.

На заметку

К гороховому супу с копченостями подавайте сухарики или гренки.

Если вы используете колотый горох, то замачивать его не следует. Если же горох цельный, замочите его как минимум на 1 час.

Для такого супа хорошо подойдут охотничьи колбаски или любая копченая колбаса, копченая курятина или свинина (рулька, окорок, пашина).

Для придания супу особого аромата в овощную поджарку можно добавить белые коренья: петрушку, сельдерей или пастернак.

Если не мыслите супа без картофеля, можете добавить и его.

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