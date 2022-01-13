Гороховый суп с копченостями

Иногда добавление лишь одного ингредиента может совершенно изменить вкус знакомого с детства блюда.
Если вы добавите к гороховому супу копчености, вы не узнаете его. Копчености придадут блюду особый запах и неповторимый вкус.
Ингредиенты:
- 3 л воды
- 0,5 кг копченых свиных ребрышек
- 400 г гороха
- 300 г бекона
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2-3 лавровых листа
- зелень
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Промытый горох и копченые свиные ребрышки залить водой, довести до кипения и варить до тех пор, пока суп не загустеет, а горох почти полностью разварится.
Мелкорубленый лук слегка обжарить на растительном масле, добавить нарезанную соломкой морковь и жарить до готовности.
Отдельно на сухой сковороде обжарить бекон.
Ребрышки достать из супа, отделить мясо от костей и вернуть его в кастрюлю вместе с овощной поджаркой и беконом и варить 10 минут.
Затем суп посолить, поперчить, добавить лавровый лист и довести до готовности.
Готовому супу дать настояться не менее 15 минут и подавать, притрусив рубленой зеленью.
На заметку
К гороховому супу с копченостями подавайте сухарики или гренки.
Если вы используете колотый горох, то замачивать его не следует. Если же горох цельный, замочите его как минимум на 1 час.
Для такого супа хорошо подойдут охотничьи колбаски или любая копченая колбаса, копченая курятина или свинина (рулька, окорок, пашина).
Для придания супу особого аромата в овощную поджарку можно добавить белые коренья: петрушку, сельдерей или пастернак.
Если не мыслите супа без картофеля, можете добавить и его.
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