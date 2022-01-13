Гороховий суп із копченостями

Іноді додавання лише одного інгредієнта може цілком змінити смак знайомої з дитинства страви.
Якщо ви додасте до горохового супу копченості, ви не впізнаєте його. Копченості нададуть страві особливий запах та неповторний смак.
Інгредієнти:
- 3 л води
- 0,5 кг копчених свинячих реберець
- 400 г гороху
- 300 г бекону
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 2-3 лаврові листи
- зелень
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Промитий горох і копчені свинячі реберця залити водою, довести до кипіння і варити доти, доки суп не загусне, а горох майже повністю розвариться.
Дрібнорубану цибулю злегка обсмажити на олії, додати нарізану соломкою моркву і смажити до готовності.
Окремо на сухій сковороді обсмажити бекон.
Реберця дістати з супу, відокремити м'ясо від кісток і повернути його в каструлю разом з овочевою підсмажкою і беконом і варити 10 хвилин.
Потім суп посолити, поперчити, додати лавровий лист і довести до готовності.
Готовому супу дати настоятися не менше 15 хвилин і подавати, притрусивши рубаною зеленню.
На замітку
До горохового супу з копченостями подавайте сухарики чи грінки.
Якщо ви використовуєте колотий горох, замочувати його не слід. Якщо горох цільний, замочіть його як мінімум на 1 годину.
Для такого супу добре підійдуть мисливські ковбаски або будь-яка копчена ковбаса, копчена курятина або свинина (рулька, окіст, пашина).
Для наданню супу особливого аромату в овочеву підсмажку можна додати біле коріння: петрушку, селеру або пастернак.
Якщо не уявляєте супу без картоплі, можете додати її.
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