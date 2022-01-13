Гороховий суп із копченостями

Іноді додавання лише одного інгредієнта може цілком змінити смак знайомої з дитинства страви.

Якщо ви додасте до горохового супу копченості, ви не впізнаєте його. Копченості нададуть страві особливий запах та неповторний смак.

Інгредієнти:

3 л води

0,5 кг копчених свинячих реберець

400 г гороху

300 г бекону

2 цибулини

2 моркви

2-3 лаврові листи

зелень

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Промитий горох і копчені свинячі реберця залити водою, довести до кипіння і варити доти, доки суп не загусне, а горох майже повністю розвариться.

Дрібнорубану цибулю злегка обсмажити на олії, додати нарізану соломкою моркву і смажити до готовності.

Окремо на сухій сковороді обсмажити бекон.

Реберця дістати з супу, відокремити м'ясо від кісток і повернути його в каструлю разом з овочевою підсмажкою і беконом і варити 10 хвилин.

Потім суп посолити, поперчити, додати лавровий лист і довести до готовності.

Готовому супу дати настоятися не менше 15 хвилин і подавати, притрусивши рубаною зеленню.

На замітку

До горохового супу з копченостями подавайте сухарики чи грінки.

Якщо ви використовуєте колотий горох, замочувати його не слід. Якщо горох цільний, замочіть його як мінімум на 1 годину.

Для такого супу добре підійдуть мисливські ковбаски або будь-яка копчена ковбаса, копчена курятина або свинина (рулька, окіст, пашина).

Для наданню супу особливого аромату в овочеву підсмажку можна додати біле коріння: петрушку, селеру або пастернак.

Якщо не уявляєте супу без картоплі, можете додати її.

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