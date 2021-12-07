Суп із рибних консервів: швидкий рецепт

Якщо ви випадково натрапили на кухні на банку рибних консервів і не знаєте, куди її прилаштувати, зваріть швидкий суп.
Суп з рибних консервів – страва, з якою впорається будь-який, навіть кулінар-початківець, але головне, все необхідне для його приготування завжди знайдеться на кухні. Мало того, вибираючи різні консерви, ви отримуєте нові смаки.
Інгредієнти:
- 1 банка рибних консервів
- 3 картоплини
- 1 цибулина
- 1 морква
- 3 столові ложки рису
- 2 л води
- 2 лаврові листи
- зелень
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Овочі очистити. Картоплю нарізати невеликими шматочками, моркву – соломкою, а цибулю – дрібним кубиком.
Цибулю обсмажити на олії до золотистого кольору, додати моркву і смажити до м'якості.
Картоплю опустити в киплячу воду, через 5 хвилин додати промитий рис, а ще через 5 хвилин – овочеву піджарку та лавровий лист.
Рибні консерви розібрати на невеликі шматочки і разом із заливкою ввести в суп за 5 хвилин до готовності, досолити до смаку.
Під час подавання суп із рибних консервів приправити чорним меленим перцем та подрібненою зеленню.
На замітку
Консерви для супу вибирайте будь-які — рибу в олії, у власному соку, в томаті, але пам'ятайте, чим смачніші консерви, тим смачніше вийде суп.
Рис за бажання можете замінити пшоном або дрібними макаронними виробами і розширити овочевий набір, додавши болгарський перець, зелений горошок або квасолю.
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