Суп із рибних консервів: швидкий рецепт

Якщо ви випадково натрапили на кухні на банку рибних консервів і не знаєте, куди її прилаштувати, зваріть швидкий суп.

Суп з рибних консервів – страва, з якою впорається будь-який, навіть кулінар-початківець, але головне, все необхідне для його приготування завжди знайдеться на кухні. Мало того, вибираючи різні консерви, ви отримуєте нові смаки.

Інгредієнти:

1 банка рибних консервів

3 картоплини

1 цибулина

1 морква

3 столові ложки рису

2 л води

2 лаврові листи

зелень

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Овочі очистити. Картоплю нарізати невеликими шматочками, моркву – соломкою, а цибулю – дрібним кубиком.

Цибулю обсмажити на олії до золотистого кольору, додати моркву і смажити до м'якості.

Картоплю опустити в киплячу воду, через 5 хвилин додати промитий рис, а ще через 5 хвилин – овочеву піджарку та лавровий лист.

Рибні консерви розібрати на невеликі шматочки і разом із заливкою ввести в суп за 5 хвилин до готовності, досолити до смаку.

Під час подавання суп із рибних консервів приправити чорним меленим перцем та подрібненою зеленню.

На замітку

Консерви для супу вибирайте будь-які — рибу в олії, у власному соку, в томаті, але пам'ятайте, чим смачніші консерви, тим смачніше вийде суп.

Рис за бажання можете замінити пшоном або дрібними макаронними виробами і розширити овочевий набір, додавши болгарський перець, зелений горошок або квасолю.

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