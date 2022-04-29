У Росії знову заявили про обстріл прикордонного села

У Росії знову заявили про обстріл прикордонного села

У Росії заявили про обстріл пункту пропуску в селі Крупець Курської області, що розташоване неподалік кордону з Україною.

Як пишуть російські ЗМІ, про це заявив губернатор області Роман Старовойт, звинувативши ЗСУ.

Він стверджує, що це був мінометний обстріл та що "вогнем у відповідь вогневі точки ліквідовані". Жертв та руйнувань немає.

Це вже не перші такі заяви від російської сторони. Перед цим про подібні "теракти" повідомляли у прикордонних Курській, Брянській та Бєлгородській областях. Однак жодних підтверджень щодо причетності ЗСУ до цих подій немає.

Натомість раніше ЦПД при РНБО України попереджував, що РФ має на меті вчинити серію терористичних актів на російському прикордонні. Уже відомо про декілька "терактів", які вчинені у прикордонних до України територіях - Курській та Брянській областях.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також прогнозує, що наступними тижнями посилюватиметься "демілітаризація" Росії у прикордонних з Україною районах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 65-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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