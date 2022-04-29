В России снова заявили об обстреле пограничного села

В России снова заявили об обстреле пограничного села

В России заявили об обстреле пункта пропуска в селе Крупец Курской области, расположенном недалеко от границы с Украиной.

Как пишут российские СМИ, об этом заявил губернатор области Роман Старовойт, обвинив ВСУ.

Он утверждает, что это был минометный обстрел и, что "ответным огнём огневые точки подавлены". Жертв и разрушений нет.

Это уже не первые подобные заявления от российской стороны. Перед этим о подобных "терактах" сообщали в приграничных Курской, Брянской и Белгородской областях. Однако никаких подтверждений причастности ВСУ к этим событиям нет.

Ранее ЦПД при СНБО Украины предупреждал, что РФ преследует цель совершить серии террористических актов на российской пограничной границе. Уже известно о нескольких "терактах", совершенных в приграничных к Украине территориях — Курской и Брянской областях.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также прогнозирует, что в ближайшие недели будет усиливаться "демилитаризация" России в приграничных с Украиной районах.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 65-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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