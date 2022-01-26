В центре Афин произошел взрыв в жилом доме: есть потерпевшие

В центре Афин произошел взрыв в жилом доме: есть потерпевшие

Рвануло недалеко от храма Зевса Олимпийского.

В центре греческих Афин произошел взрыв в жилом семиэтажном доме: есть пострадавшие.

Об этом со ссылкой на власти сообщает Euronews.

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По предварительной информации, произошла утечка бытового газа. "Возник мощный пожар. Взрывной волной выбиты стекла в зданиях на расстоянии 200 метров, повреждены автомобили", — пишет издание.

Рвануло утром в помещениях, где расположены офисы. В это время в помещениях почти не было людей. Остальные этажи в доме не заселены, квартиры готовились к сдаче. Пострадали три человека. Информации об их состоянии нет.

В результате масштабного взрыва в семиэтажном доме в самом центре Афин пострадали люди. Причиной стала утечка бытового газа.

К слову, инцидент произошел на проспекте Сингра. Рядом расположена одна из главных достопримечательностей столицы Греции – колонн античного храма Зевса Олимпийского.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки горел небоскреб: столб дыма был высотой в несколько десятков метров. Пожар произошел в деловом районе Филадельфии. На верхних этажах небоскреба занялась система кондиционирования воздуха. В тот момент в офисном здании людей не было. Именно поэтому никто не пострадал.

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