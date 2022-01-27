Стовп диму у сотню метрів заввишки: в США стався вибух на хімзаводі (відео)

Шестеро постраждалих.
На хімічному заводі американського штату Луїзіана стався потужний вибух.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 січня.
У результаті постраждали щонайменше шестеро людей. У прилеглих районах поширили попередження: просять не виходити на вулицю.
Вибух стався у порожньому резервуарі для зберігання легкозаймистої речовини. Пожежникам, які приїхали на виклик, вдалося швидко ліквідувати вогонь. Що саме стало причиною вибуху, досі невідомо.
Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки горів хмарочос: стовп диму був заввишки у кілька десятків метрів. Пожежа сталася у діловому районі Філадельфії. На верхніх поверхах хмарочосу зайнялася система кондиціювання повітря. У той момент в офісній будівлі людей не було. Саме тому ніхто не постраждав. \
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