Стрілянина у Дніпрі: у сусідніх областях введено план "Сирена", шукають високого стрільця

Хлопець, який влаштував стрілянину, озброєний.

У Дніпрі та сусідніх областях розшукують нацгвардійця, який влаштував стрілянину на території Південного машинобудівного заводу, в результаті якої загинули 5 людей та 5 отримали поранення.

У поліції оголосили план "Сирена". Стрільця шукають як на території Дніпропетровської, так і на території областей, які з нею межують.

"Сьогодні о 7.30 на території міста Запоріжжя та Запорізької області введено в дію поліцейську операцію "Сирена", - повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Відомо, що нацгвардієць озброєний. Він втік із місця події із автоматичною зброєю.

Прикмети: зріст понад 190 см, середньої статури, коротка зачіска, карі очі. Форма військовослужбовця камуфляжна (на момент втечі)

Встановлено, що підозрюваному 20 років, він родом з Одеської області.

Нагадаємо, що подія сталася сьогодні, 27 січня, близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу. До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину.

Наразі встановлено, що це військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області.