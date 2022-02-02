Поліція назвала основні причини смерті відомого українського боксера

Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії.
Поліція Києва оприлюднила основні причини загибелі українського боксера - Володимира Вірчіса.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
Зазначається, що наразі в рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події. Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання.
Щодо основних причин смерті, то тут називаються "вчинення самогубства" або ж "доведення до самогубства". Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою "самогубство".
"Після проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийняте кінцеве процесуальне рішення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що тіло Вірчиса було виявлено перехожим у ніч проти 28 січня у Дніпровському районі столиці. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.
- У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. 2007 року Володимир переміг італійця Паоло Відоца та завоював чемпіонський титул EBU у хевівейті;
- У своєму останньому бою, який відбувся 2009 року, Вірчіс переміг латвійця Едгарса Кальнарса. Після завершення кар'єри Вірчіс займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька-студентка Аміна;
- Загалом українець здобув 26 перемог у 28 боях (21 — нокаутом), зазнавши двох поразок.