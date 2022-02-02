Поліція назвала основні причини смерті відомого українського боксера

Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії.

Поліція Києва оприлюднила основні причини загибелі українського боксера - Володимира Вірчіса.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що наразі в рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події. Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання.

Щодо основних причин смерті, то тут називаються "вчинення самогубства" або ж "доведення до самогубства". Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою "самогубство".

"Після проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийняте кінцеве процесуальне рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що тіло Вірчиса було виявлено перехожим у ніч проти 28 січня у Дніпровському районі столиці. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.