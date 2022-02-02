Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Чехия передаст украинской армии артиллерийские боеприпасы и медицинскую помощь

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Чехия передаст украинской армии артиллерийские боеприпасы и медицинскую помощь

Associated Press

Чехия и Украина подписали соглашение.

Чехия на фоне угрозы возможного вторжения России передаст Вооруженным силам Украины военную помощь. Соответствующее соглашение подписали заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии в Twitter.

Речь идет о предоставлении ВСУ артиллерийских боеприпасов, направленным на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинской помощи. Таким образом Чехия поддерживает Украину в противостоянии агрессии РФ.

"Чехия и Украина подписали соглашение о помощи артиллерийскими боеприпасами для укрепления обороноспособности Украины против российской агрессии. Чешская Республика также предоставит медицинскую помощь Вооруженным силам Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Чехия одобрила поставки 4 тыс. артснарядов Украине.

Напомним, правительство Чехии готово рассмотреть возможность отправления своих военных в Украину в связи с угрозой возможного нового нападения РФ. Для этого украинские власти должны направить соответствующий запрос в страну.

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины | Новости мира

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины | Новости мира
Следующая публикация