Чехия передаст украинской армии артиллерийские боеприпасы и медицинскую помощь

Чехия и Украина подписали соглашение.

Чехия на фоне угрозы возможного вторжения России передаст Вооруженным силам Украины военную помощь. Соответствующее соглашение подписали заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии в Twitter.

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Речь идет о предоставлении ВСУ артиллерийских боеприпасов, направленным на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинской помощи. Таким образом Чехия поддерживает Украину в противостоянии агрессии РФ.

"Чехия и Украина подписали соглашение о помощи артиллерийскими боеприпасами для укрепления обороноспособности Украины против российской агрессии. Чешская Республика также предоставит медицинскую помощь Вооруженным силам Украины", — говорится в сообщении.

Заместитель министерства obrany Daniel Blažkovec с вкр. @DefenceU pic.twitter.com/sxy5GuS3Bq — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 1, 2022

Как сообщалось, Чехия одобрила поставки 4 тыс. артснарядов Украине.

Напомним, правительство Чехии готово рассмотреть возможность отправления своих военных в Украину в связи с угрозой возможного нового нападения РФ. Для этого украинские власти должны направить соответствующий запрос в страну.