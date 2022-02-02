Чехия передаст украинской армии артиллерийские боеприпасы и медицинскую помощь

Чехия и Украина подписали соглашение.
Чехия на фоне угрозы возможного вторжения России передаст Вооруженным силам Украины военную помощь. Соответствующее соглашение подписали заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.
Об этом сообщает Министерство обороны Чехии в Twitter.
Речь идет о предоставлении ВСУ артиллерийских боеприпасов, направленным на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинской помощи. Таким образом Чехия поддерживает Украину в противостоянии агрессии РФ.
"Чехия и Украина подписали соглашение о помощи артиллерийскими боеприпасами для укрепления обороноспособности Украины против российской агрессии. Чешская Республика также предоставит медицинскую помощь Вооруженным силам Украины", — говорится в сообщении.
Заместитель министерства obrany Daniel Blažkovec с вкр. @DefenceU pic.twitter.com/sxy5GuS3Bq— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 1, 2022
Как сообщалось, Чехия одобрила поставки 4 тыс. артснарядов Украине.
Напомним, правительство Чехии готово рассмотреть возможность отправления своих военных в Украину в связи с угрозой возможного нового нападения РФ. Для этого украинские власти должны направить соответствующий запрос в страну.
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